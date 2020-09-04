Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor, gram altın fiyatı 463 liraya seviyesinde

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, yükseliş trendi ardından dalgalı seyirde ilerliyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 463,28 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,38 liradan, 2 bin 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 34 liradan, Bin 499 liradan alınan Yarım altın bin 526 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek altın 762 liradan satıldı.

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REKOR ALTIN İTHALATI YASTIK ALTINA GİDİYOR

Türkiye'nin ağustos ayı dış ticaret verileri dün açıklanırken, altın ithalatındaki rekor dikkat çekti. Ağustos 2019'da 967 milyon dolar olan altın dahil kıymetli maden ithalatı, Ağustos 2020'de dörde katlanarak 4 milyar 239 milyon dolara fırladı.

Geçen senenin ilk 8 ayında 7,3 milyar dolar olan bu kalem, bu yılın aynı döneminde 16 milyar 53 milyon dolara yükseldi.

East Capital Gelişen ve Öncü Piyasalar Portföy Yöneticisi Emre Akçakmak, parasal olmayan altın ithalatına dair sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları hesaplamalara göre, Ocak 1996 ile Temmuz 2020 arasında Türkiye'nin net olarak 102,5 milyon ons (yaklaşık 3 bin ton) parasal olmayan altın (Merkez Bankası rezervi dışında) ithal ettiğini belirten Akçakmak, 1996 yılı öncesi veriler ile kayıt dışı işlemler hariç tutulduğunda bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 200 milyar dolarlık altının yastık altında ve bankalarda olduğunu belirtti.

Bankalardaki 16,5 milyon ons altın düşüldüğünde, bu rakamın 86 milyon onsu, 168 milyar doları yastık altında bulunuyor. Akçakmak, 1996 öncesi altın stoku da dahil edildiğinde bugün Türkiye'de yastık altında 200 milyar dolarlık altın bulunduğunun söylenebileceğini dile getirdi.

Türkiye’de her zaman çok ciddi bir altın yatırımı kültürü olduğunu hatırlatan Akçakmak, son dönemde artan altın ithalatını ise “Özellikle son dönemde TL'nin önlenemez değer kaybı ve altının dolar üzerinden fiyatlanıp TL'deki değer kaybına karşı bir sigorta görevi görüyor oluşu bu kültürü daha da güçlendirdi” sözleriyle değerlendirdi.

Akçakmak, “Bütün bunların yanında bir de dünya piyasalarında salgın sonrası enflasyon oluşabileceği korkusu ile altın fiyatlarında dolar bazında artışı düşündüğümüzde altın fiyatının TL üzerinden yıl başından beri yüzde 117, son 5 senede ise 4.3 kat arttığını görüyoruz” dedi.

Altının bir kısmının geleneksel olarak yastık altına giderken, bir kısmının bankalarda mevduat olarak değerlendirilmeye başlandığını belirten Akçakmak, “Türkiye’de gayri safi milli hasılanın belki de yüzde 30’u kadar altın varlığı var. Fakat genel ekonomi ve özellikle de kurdaki belirsizlikler tahminimce yastık altındaki altını harcamak bir yana, diğer varlıklarla al-sat bile yapılmayacak bir konuma sokuyor” değerlendirmesinde bulundu.