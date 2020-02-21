Altın fiyatlarında olağanüstü yükseliş

Altın fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Geçen haftayı 502 TL'den, dünü 517 TL’den kapatan çeyrek altının fiyatı, bugün 525 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Sadece son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, TL bazında yüzde 4,5'i aştı.

Altın fiyatlarındaki artışta, yurt dışı kaynaklı iki, yurt içi kaynaklı bir neden öne çıktı.

Çin'deki corona virüsü salgınının uluslararası yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmesiyle, altının ons fiyatı 20 Ocak-21 Şubat arasındaki dönemde 1560 dolardan 1636 dolara yükseldi.

Bu süreçte dolar endeksi de yaklaşık yüzde 2 artınca, altının TL karlığı daha da artmış oldu.

İdlib kaynaklı olarak jeopolitik gerilimlerdeki artışla birlikte TL'de değer kaybının hızlanması ve dolar/TL kurunun 6,10’un üzerine çıkması da altına yaradı.

Altın ve dolar değer kazanıp, TL değer kaybederken, altın yine yatırımcısına yüksek getiri sağladı.