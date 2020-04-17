Altın fiyatlarında rüzgar tersine mi döndü? Altında son durum

Corona salgınının etkileri ile mücadele eden dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak altın fiyatları, son dönemde rekor üzerine rekor kırdı. Dün 387 TL seviyesine çıkan gram altın günü 384 TL’den kapattı.

Gram altında bugün ise düşüş yaşanıyor. Fiyat gün içerisinde 375 TL seviyesine kadar çekildi. Gram altın şu anda 379 TL seviyesinde bulunuyor.

İç piyasada doların 6.90 üzerindeki seyri devam ederken, altın fiyatlarında yaşanan düşüşte ons fiyatında yaşanan gerileme etkili oldu. Dün 1.738 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın günü 1.718 dolar seviyesinden kapattı.

Ons altın bugün de düşüşünü sürdürdü. 1.685 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın şu an 1.704 dolar seviyesine bulunuyor.

“ARTAN KÂR SATIŞI BASKISI”

ÜNLÜ & Co Değerlendirme notundan ons altının 1.700 doların üzerinde tutunmaya devam ettiği hatırlatıldı. Hemen hemen her bölgeden gelen makroekonomik göstergelerin belirgin şekilde bozulma sinyalleri vermeye başlamasının güvenli liman algısını canlı tutmayı sürdürdüğü belirtilen notta, “Bu kapsamda zaman zaman artan kâr satışı baskısı geri çekilmelere neden olsa da altının ons fiyatının gelen satışları şimdilik 1700 doların üzerinde karşılamakta çok fazla zorlanmadığını söylemek mümkün. Teknik görünümde ise 1720 doların altına inilmesi ile kısmen zayıflık ortaya çıktığını görüyoruz. Kaldı ki haftanın son işlem gününde küresel risk iştahının güçlü olması altının işini zorlaştırıyor. Bu noktada 1700 doların üzerinde haftalık kapanış yapılıp yapılmayacağını izleyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.