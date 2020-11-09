Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın, 500 liranın altına geriledi

TL’de bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5’i aşarken, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE’nin üzerinde çalıştıkları deneysel aşının deneysel aşısının, COVID-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu açıklaması altının ons fiyatının yüzde 3 gerilemesine neden oldu.

Hem doların TL karşısında gerilemesi hem de ons fiyatının düşmesiyle gram altının fiyatı yüzde 8’in üzerinde düştü. Altın fiyatları son durum şöyle:

ALTIN FİYATLARI 9 KASIM

Gram altın: 490 Lira

Çeyrek altın: 801 Lira

Cumhuriyet altını: 3.195 Lira

Altın ONS fiyatı: 1.908 Lira

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YILLIK EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 55,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 22,88 ve Amerikan Doları yüzde 15,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,45 ve DİBS yüzde 3,78 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 29,81, Amerikan Doları yüzde 21,80, BIST 100 endeksi yüzde 5,15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,99 ve DİBS yüzde 1,64 oranlarında kazandırmıştır.