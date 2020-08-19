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Altın fiyatlarında son durum… 19 Ağustos’ta gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira?

Normalleşme adımlarının ardından gelen ikinci dalga korkusu bütün dünyada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Gram altının fiyatı yükselişe geçerek 475 TL seviyesine ulaştı. Rusya'nın yaptığı aşı açıklaması ile çıktığı tarihi zirveden sert düşüş yaşayan altın fiyatları yönünü tekrar yukarı çevirdi. İşte altın fiyatlarında son durum...

08:19 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum… 19 Ağustos’ta gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Ons altın 2.000 doların üzerine çıkarken analistler 2.013 dolar direncinin izlendiğini, bu seviyeyi geçmesi durumunda ons altının 2.074 zirvesine doğru tekrar yola çıkabileceğini belirtiyor. 19 Ağustos tarihli altın fiyatları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS

Gram altın: 472,34 lira

Çeyrek altın: 785,70 lira

Yarım altın: 1.568,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.127,40 lira

AYYILDIR: ORTA-UZUN VADELİ BİR BOZULMA SÖZ KONUSU DEĞİL

GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır ise Aşı haberi ile birlikte altın dinamiklerinde oluşan geri çekilmenin, yatırımcıları kısa vadeli olarak tedirgin etmiş gözükse de orta-uzun dönemli olarak herhangi bir teknik bozulmanın söz konusu olmadığını söylerken, “Aşı sürecine ilişkin yeni haber akışları bu süreçte takip edilecekken, ABD-Çin gerilimi, negatif ya da sıfıra yakın faiz politikası, genişleyici teşviklerin devam etmesi, ons altın tarafında orta-uzun vadeli pozitif görünümü avantajlı halde tutmayı sürdürmektedir.” ifadelerini kullanmıştı.

YIL SONU BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan düşüşü daha önce sozcu.com.tr'ye değerlendirmişti.

Rusya tarafından yapılan aşı açıklaması düzeltme hareketinin bahanesi olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Yıl sonu için ons altında 2.000 dolar beklentimiz hâlâ var. 2021 yılı için ons altında fiyat beklentimiz 2.200-2.400 dolar seviyesinde.” dedi.

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