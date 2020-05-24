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Altın fiyatlarında son durum… 24 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları!

Son günlerde yapılan ekonomik anlaşmalar sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları son dönemlerin en yüksek noktalarında bulunuyor. Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. İşte güncel fiyatlar…

08:42 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum… 24 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları!

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçmişti ancak kısa süreli ani düşüşler de göze çarpıyor. Altın fiyatlarında 24 Mayıs tarihli güncel fiyatlar haberimizde yer alıyor…

ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS

Çeyrek altın: 625,90 Lira

Yarım altın: bin 251 Lira

Gram altın: 380 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 495 lira

20 Mayıs Çarşamba altın fiyatları son durum: Rekora yaklaşan gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç para?

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5– Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6– Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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