Altın fiyatlarında son durum… Altın üretimi zirvede

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken bu durumun en önemli sebebi olarak corona salgını gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Yeni haftaya 463 lira seviyesinde başlayan gram, haftanın son günün 476 lira dolaylarında kapattı bugün ise 473 lira dolaylarında seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 473 lira

Çeyrek altın: 777,8 lira

Yarım altın: 1.553,8 lira

Cumhuriyet altını: 3.095,7 lira

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ 2 MİLYONU AŞTI

Geçen sene ağustos ayında 239 bin adet olan çeyrek altın üretimi de, bu sene ağustosta 2 milyon 88 bine fırladı. Bu rakam Temmuz 2020'de 828 bindi.

Toplamda çeyrek altın üretimi, geçen sene ağustosta 419 kg, Temmuz 2020'de 1453 kg iken ağustosta 3 bin 661 kg'a fırladı.

Adet bazında çeyrek altın dahil altın üretimi ağustosta 4 milyon 123 bine ulaştı. Adet bazında hem çeyrek altında hem de toplamda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.