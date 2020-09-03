Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek ve gram altın yeniden hareketlendi! (03.09.2020)

Haftanın son işlem gününe yaklaştığımız bugün altın fiyatlarındaki hareketlilik göze çarptı. Özellikle geçtiğimiz gün düşüş eğilimi gösteren gram ve çeyrek altın fiyatı bugün akşam saatlerinde yeniden hareketlendi. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON RAKAMLAR

GRAM ALTIN: 465,73 TL

ÇEYREK ALTIN: 758,87 TL

YARIM ALTIN: 1.517,74 TL

ATA ALTIN: 3.147,84 TL

CUMHURİYET ALTINI: 3.026 TL

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLAMIŞTI?

Günün açılış saatlerinde serbest piyasada 459,71 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,84 liradan, 2 bin 976 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 14 liradan, bin 488 liradan alınan yarım altın bin 516 liradan ve 746 liradan alınan çeyrek altın 757 liradan işlem görüyordu.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELİŞ HAREKETİ SÜREBİLİR

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Rusya’dan gelen ilk corona virüsü aşısının tescil edildiğine dair haber, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, artan risk iştahı ve kâr realizasyonu için yapılan satışlarla altın fiyatları sert düştü.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities’in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.