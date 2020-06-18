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Altın fiyatlarında son durum… Gram ve çeyrek altın 18 Haziran’da kaç lira oldu?

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına ve diğer gelişmelere bağlı olarak ara ara yükseliş yaşıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379 lira oldu. Yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

08:17 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum… Gram ve çeyrek altın 18 Haziran’da kaç lira oldu?

Altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı birkaç gündür 379 TL dolaylarında ilerliyor.

ALTIN FİYATLARI 18 HAZİRAN

Çeyrek altın: 624,70 Lira

Yarım altın: 1.247,90 Lira

Gram altın: 379,99 Lira

Cumhuriyet altın: 2.488,10 lira

17 Haziran çeyrek ve gram altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum ne?

ALTIN ALIM SATIMINDA VERGİ VAR MI?

Altın alım satımının döviz işlemi gibi kabul edilip vergi getirilmesinin yasaya aykırı ‘hukuksuz idari işlem’ olduğu bildirildi. Prof. Semih Öz, yasanın sadece döviz işlemlerini kapsadığını belirtti. Türkiye'de büyük tartışmalara yol açan ve yavaş yavaş Tobin vergisine doğru adımlar atıldığı yorumlarına neden olan uygulamayı değerlendiren Prof. Semih Öz, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da, kambiyo kelimesinin dövizle eş anlamlı olarak kullanıldığını ve “döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları” olarak tanımlandığını dolayısıyla bu tanımın içerisinde ‘altın' ile ilgili bir tarifin yer almadığını söyledi.

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