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Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi ile birlikte en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları, birçok ülkede başlayan aşılama çalışmalarıyla birlikte düşüş göstermişti. 530 liraya kadar yükselen gram altın, son bir ayda hızla çakıldı ve yaklaşık 80 lira değer kaybetti.

Güncellenme: 09:30, 18/12/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

17 Aralık Perşembe gününü 466 lira değerle kapatan gram altın, haftanın son iş gününe bir lira yükselerek 467 lira olarak başladı.

Gram altın fiyatındaki hızlı düşüşün sebebi olarak Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanması ve üst üste gelen corona virüsü aşıları gösteriliyor.

İşte 18 Aralık Cuma günü altın fiyatlarında son durum;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 756.80

Satış: 764.30

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.513.50 Lira

Satış: 1.527.10 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.022.40 Lira

Satış: 3.044.90 Lira

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