Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki değişimin sebebi olarak ekonomi politikalarında değişim sonrası Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanması ve dünyada corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler gösteriliyor.
19 Kasım'da gerçekleşecek Merkez Bankası'nın toplantısı sonrası altın fiyatlarının geleceği belli olacak.
18 KASIM ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 758.30 Lira
Satış: 769.60 Lira
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.516.80 Lira
Satış: 1.539.40 Lira
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 3.033.70 Lira
Satış: 3.069.50 Lira
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Alış: 3.066.17 lira
Satış: 3.102.45