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Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan ve değer kaybeden altın fiyatları, bu hafta yatay seviyede devam ediyor. Dün akşamı 465 lira olarak kapatan gram altın, bu sabah saatlerinde 466 lira olarak güne başladı.

Güncellenme: 09:00, 18/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki değişimin sebebi olarak ekonomi politikalarında değişim sonrası Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanması ve dünyada corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler gösteriliyor.

19 Kasım'da gerçekleşecek Merkez Bankası'nın toplantısı sonrası altın fiyatlarının geleceği belli olacak.

18 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 758.30 Lira

Satış: 769.60 Lira

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.516.80 Lira

Satış: 1.539.40 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.033.70 Lira

Satış: 3.069.50 Lira

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.066.17 lira

Satış: 3.102.45

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