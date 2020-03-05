Altın fiyatlarında son durum… Gram ve çeyrek altında 5 Mart fiyatları

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 5 MART

Çeyrek altın: 526,38 Lira

Yarım altın: 1.052,88 Lira

Gram altın: 320,90 Lira

Cumhuriyet altını: 2.165,00 Lira

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.06 artarak 52.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.17 artarak 47.73 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.16 artışla 17.21 dolardan,

– altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,642.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.62 artışla 2.58 dolardan,

– platin, yüzde 1.59 artışla 883.10 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.30 artışla 2,394.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 324 liraya, çeyrek altın 529 liraya, Cumhuriyet altını da 2,191 liraya yükseldi.