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Altın fiyatlarında son durum… Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçmişti ancak geçtiğimiz hafta düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında 29 Mayıs tarihli güncel fiyatlar haberimizde yer alıyor…

08:24 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum… Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Son günlerde yapılan ekonomik anlaşmalar sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları son dönemlerin en yüksek noktalarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 377,21

Satış: 377,35

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 614,40

Satış: 622,30

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.228,80

Satış: 1.243,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.446,20

Satış: 2.478,50

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altında günün fiyatları…

ALTIN ALIM SATIMINDA VERGİ VAR MI?

Altın alım satımının döviz işlemi gibi kabul edilip vergi getirilmesinin yasaya aykırı ‘hukuksuz idari işlem' olduğu bildirildi. Prof. Semih Öz, yasanın sadece döviz işlemlerini kapsadığını belirtti. Türkiye’de büyük tartışmalara yol açan ve yavaş yavaş Tobin vergisine doğru adımlar atıldığı yorumlarına neden olan uygulamayı değerlendiren Prof. Semih Öz, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da, kambiyo kelimesinin dövizle eş anlamlı olarak kullanıldığını ve “döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları” olarak tanımlandığını dolayısıyla bu tanımın içerisinde ‘altın’ ile ilgili bir tarifin yer almadığını söyledi.

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