Altın fiyatlarında son durum! Kayıplarını geri alıyor…

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşı haberleri ile düşüşe geçen ons altının ve iç piyasada ekonomi yönetiminde yaşanan değişimler sonrası 7.50 seviyesine kadar düşen dolar kurunun etkisiyle gerileyen altın fiyatları, bugün sert dalgalandı.

ENFLASYON VERİSİ İLE YÜKSELEN DOLAR ETKİLEDİ

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Kasım ayı enflasyon verisi beklentilerin çok üzerinde gelince dolar ilk tepki olarak 7.91 seviyesine kadar yükseldi. İç piyasada bu durum gram altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. Dolar kuru daha sonra kazanımlarını geri verse de gram altın, ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişten destek bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün 1.843 dolara kadar yükseldi.

YILDIRIMTÜRK: ARTIŞ BEKLİYORUM

Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyri ile ilgili dün sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında aşı iyimserliğinin sona erdiğini ve tekrar yükseliş hareketinin başlamasını beklediğini belirtmişti.

Özellikle bu ayın ortasından itibaren altının tekrar yükselişe geçmesini beklediğini ifade eden Yıldırımtürk, “Burada biraz ABD yardım paketinin etkisini izleyeceğiz. Bana göre bu gelişme altına pozitif yönde etki yapacak. Yıl sonu için ons altında 1.950-2.000 dolar beklentimi koruyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

470 TL AŞILIRSA…

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde, “Ons altında 1765 dolar seviyesini gördükten sonra küresel piyasalarda mali destek paketlerinin tekrar gündeme gelmesi ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile 1.843 doların test edilmesi gram altında da yükselişi destekledi denildi ve şöyle devam edildi:

Gram altın 468 TL üzerini gün içerisinde test etmesine rağmen kurda 7,90 TL ve ons altında 1.850 dolar altında fiyatlamaların devam etmesi 470 TL direnç bölgesinin geçilememesine ve geri çekilmelerde 460 TL ve 450 TL seviyeleri takip edilmeye devam edilebilir. 470 TL üzerine geçilmesi durumunda yükselişin 475 TL ve 485 TL seviyelerine kadar devamının gelebileceğini söyleyebiliriz.