Altın fiyatlarında son durum ne? 16 Ağustos çeyrek ve gram altın kaç lira?

Corona virüsü salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği da son yılların zirvesinde yer alıyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 16 AĞUSTOS

Gram altın: 459,82 lira

Çeyrek altın: 767,80 lira

Yarım altın: 1.535,40 lira

Cumhuriyet altını: 3.047,50 lira

FİYATLAR ARTTI, ALTIN BULMAK ZORLAŞTI

Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı.

Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var.” diye konuştu.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Kont, “Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şu anda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Altının İstanbul’dan parça parça geldiğini belirten Kani Kont, “İstanbul’dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler.

Son dönemde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz” diyor.