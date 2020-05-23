Altın fiyatlarında son durum ne? 23 Mayıs çeyrek ve gram altın kaç lira?

Corona virüsü salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği da son yılların zirvesinde yer alıyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS

Çeyrek altın: 617 Lira

Yarım altın: bin 234 Lira

Gram altın: 380 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 526 lira

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“1800 DOLARA ÇIKABİLİR”

“Ons altın kazanımlarını ileri taşıyor” denilen Ünlü & Co değerlendirme notunda, şu ifadeler yer aldı:

“Küresel piyasalar yeni haftaya ılımlı bir tonda başlıyor olsa da ABD ile Çin arasındaki gerilimin yanında ekonomiye yönelik endişelerin geçerliliğini koruması ve bu kapsamda ABD ve Euro Bölgesi’nde başta olmak üzere ekonomiye daha fazla desteğin sürekli gündemde kalması değerli metallere pozitif yansıyor.”

Ekonomilerde aşağı yönlü riskler yüksek seyrederken Fed’in negatif faiz oranlarına sıcak bakmamasının özellikle altına güçlü alımlar olarak yansıdığına işaret edilen notta, “Kazanımlarını ileri taşıyarak başlayan ons altına teknik açıdan bakıldığında 1750 doların üzerinde kalınması durumunda kısa vadede yükseliş eğiliminin 1800 dolara doğru güç kazanacağını düşünüyoruz” denildi.