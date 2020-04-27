Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Nisan çeyrek ve gram altın kaç lira?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 626 Lira

Yarım altın: bin 252 Lira

Gram altın: 385,80 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 562 lira

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İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarını geçen hafta sozcu.com.tr’ye yorumlamıştı.

2008 krizinden sonra da piyasaya çok para sürüldüğünü hatırlatan Yıldırımtürk, “Bugün de benzer bir dönem yaşanıyor. Çok yüksek likidite var. Bu yüksekliğin getirdiği bir iyimserlik söz konusu. Böyle bir ortamda al-sat yapan fonlar var diye tahmin ediyorum.” dedi.

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Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ons alın fiyatının 1.400 dolar seviyelerine kadar çekilebileceğini belirten Yıldırımtürk, “2001 ve 2008 krizlerinde de gördük. Likidite için ilk altın satılıyor. Ben yine öyle olacağını düşünüyorum. Fakat uzun vadede altın tekrar yukarıya doğru hareket edecek.” ifadesini kullanmıştı.

1.730 ÜZERİ TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

ÜNLÜ & Co değerlendirme notunda ise Ons altının 1.720 doların üzerinde seyrine devam ettiği hatırlatılarak, çarşamba günü ABD ile İran arasındaki gerilimin bir kez daha artması güvenli liman özelliği ile öne çıkan ons altına yönelimi desteklediği belirtildi.

Fiyatların ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1.710 doların rahat bir şekilde aşıldığı belirtilen değerlendirmede, “Buna hem merkezi hükümetler hem de merkez bankaları tarafından ekonomiye daha fazla destek verileceğine yönelik beklentilerin de eklenmesi ile ons altın 1.730 doların üzerini test etmeye başladı. Momentum kazanılması için bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryo teknik açıdan 1.750 dolara doğru bir eğilim oluşmasına kapı aralayacaktır.” ifadelerine yer verildi.