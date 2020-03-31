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Altın fiyatlarında son durum ne? 31 Mart çeyrek ve gram altın kaç lira?

Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341 lira oldu. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarındaki son durum haberimizin içerisinde yer alıyor.

07:31 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum ne? 31 Mart çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 42 Lira

Gram altın: 341 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 142 lira

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GRAM ALTIN İÇ PİYASADA REKOR KIRDI

Çin’de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüse ek olarak Fed’in geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL’den satılıyor. İHA

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