Altın fiyatlarında son durum ne? 31 Mart çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 42 Lira

Gram altın: 341 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 142 lira

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GRAM ALTIN İÇ PİYASADA REKOR KIRDI

Çin’de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüse ek olarak Fed’in geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL’den satılıyor. İHA