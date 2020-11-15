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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın fiyatı 466 lira!

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altın düşüş döneminde de vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftaya 534 lira ile başlayan gram altın haftanın son günü 466 lira seviyesine indi.

Güncellenme: 10:00, 15/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın fiyatı 466 lira!

Dolar/TL ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle birlikte ekonomi politikalarında da piyasa dostu uygulamalara doğru belirgin bir değişiklik olacağı beklentisiyle altın fiyatları tarihi zirveden geriliyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 466 lira

Çeyrek altın: 768 lira

Yarım altın: 1.538 lira

Cumhuriyet altını: 3. 064 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 55,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 22,88 ve Amerikan Doları yüzde 15,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,45 ve DİBS yüzde 3,78 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 29,81, Amerikan Doları yüzde 21,80, BIST 100 endeksi yüzde 5,15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,99 ve DİBS yüzde 1,64 oranlarında kazandırmıştır.

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