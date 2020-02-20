Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Çin’deki corona virüsü salgınının petrol talebine etkilerine ilişkin kaygıların piyasalara yansımasına bağlı olarak gerilerken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları yükseldi. Altın fiyatlarındaki büyük yükseliş yatırımcının dikkatini çekiyor. Özellikle gram ve çeyrek altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. İşte 20 Şubat tarihli altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 512,64 Lira

Yarım altın: 1.025,28 Lira

Gram altın: 314,77 Lira

Cumhuriyet altını: 2.110,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN 7 YILIN ZİRVESİNE YAKIN

Corona virüsü salgını nedeniyle Çin’de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 841.54 dolar ile tüm zamanların rekor düzeyine yükselirken; yatırımcıların salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesinin ardından güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yedi yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu´nun yaptığı açıklamaya göre salgın sebebiyle 2,004 kişi hayatını kaybederken, 74,185 kişi de salgından etkilendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.