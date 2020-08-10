Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor! Çeyrek altın alış ve satış fiyatı kaç para?

Son haftalarda rekor seviyeye çıkan altın fiyatları, yatırımcısının da yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları hakkında internette araştırma yapıyor. Gram altın, yeni haftada saat 12.42 itibariyle 479.5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Yine aynı saat itibariyle çeyrek altın satış fiyatı, 819.50 olarak belirlendi. Çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculardan bu ücreti ödeyerek altın alabiliyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 785.60 TL.

YARIM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

10 Ağustos saat 12.42 itibariyle yarım altın fiyatları da belli oldu. Kapalıçarşı'da yatım altın satış fiyatı bin 632.20 liraya oldu. Yarım altın alış fiyatı ise bin 564.40 lira.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA OLDU?

Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini gören Cumhuriyet Altını, yeni haftanın ilk günü saat 12.49 itibariyle 3 bin 242.50 lira olarak fiyatlandı. Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3 bin 126.80 lira.

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ALTIN FİYATLARI NASIL GERİLER?

Pandemiye karşı açıklanan ekonomik paketlerin sona ermesi durumunda altın fiyatlarının gerileyebileceğini öngören İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Yeni paketler çıkarılmazsa yatırımlardaki teminatları altın ile karşılama durumu oluşabilir. Bu da altın fiyatlarının bir miktar gerilemesine neden olur. Bu seviyenin de ons için 1.950 dolar olması beklenebilir. Daha fazla düşü için aşının bulunması gibi gelişmelerin olması gerekiyor. Bunun için de bir zaman söylemek çok zor.” dedi.