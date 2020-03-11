Altın fiyatlarındaki sert yükseliş durdu! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre yönünü belirleyen altında fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Çin’deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 11 MART

Çeyrek altın: 530 Lira

Yarım altın: bin 60 Lira

Gram altın: 326 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 169 Lira

Tam altın: 2 Bin 120 Lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Yatırımcılar, globalde alınacak önlemlerle virüs etkilerinin azalmasını beklerken altın geriledi, petrol ise yeniden yükselişte. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek için alacakları önlemleri Salı günü açıklayacağını söylemesi, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin de, ülkesinde benzer destekler için 4.1 milyar dolar ayırdıklarını açıklaması üzerine, güvenlyi liman altın gerilerken, petrol fiyatları hızlı yükseldi.

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı. Nasser, şirketin Nisan ayında “azami sürekli üretebileceği seviye olan 12 milyon varilin 300,000 varil üzerinde” üretim yapacağını, 1 Nisan’dan itibaren üretim artışını müşterilerine arz olarak yansıtayacağını belirtti. Aramco, geçen ay günde 9.7 milyon varil petrol üretiyordu.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da, Rus şirketlerin petrol arzını günde 500,000 varil artırabileceğini açıkladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’nın liderliğindeki örgüt üyesi olmayan ülkeler üç yıldır OPEC+ adı altında birlikte hareket ederek üretimlerini gönüllü olarak kısmışlardı.

Petrol fiyatları Pazartesi yaşadığı sert düşüşün ardından gün içinde yüzde 10 yükseldi. Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 13.23’lük sert yükselişle 37.84 dolara, Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 13.50’lik tırmanışla 34.22 dolara çıktı.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.90 düşüşle 16.90 dolardan,

– altın, yüzde 1.35 düşüşle 1,653 dolardan,

– bakır, yüzde 0.98 artışla 2.53 dolardan,

– platin, yüzde 0.57 artışla 867.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 2.84 düşüşle 2,344 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 327 liraya, çeyrek altın 534 liraya, Cumhuriyet altını da 2,211 liraya geriledi.

Kredi derecelendirme şirketi Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez’deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağı ve Ortadoğu genelinde bir durgunluğa neden olabileceği uyarısı yaptı.

Fitch’in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kredi notları üst düzey analisti Jan Friedrich, ham petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Körfez’deki mali gelirleri GSYH’nın yüzde 2-4 düşürdüğüne işaret ederek, “Petrol fiyatlarındaki çöküş Körfez mali rakamlarında açıkça görülecek” dedi.