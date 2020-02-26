Altın fiyatlarındaki yükseliş ne durumda? 26 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları…

Corona virüsü salgınının Çin´in dışında birçok ülkeye sıçraması nedeniyle küresel ekonomik büyümeye etki edebileceği endişesi ile yatırımcılar altına yöneldi ancak dün aşı bulunduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasıyla altın küresel piyasalarda bir miktar geriledi. Çeyrek ve gram altın fiyatları uzun zamandır olmadığı kadar yüksek seviyelerde seyrediyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum…

ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT

Çeyrek altın: 531,36 Lira

Yarım altın: 1.062,72 Lira

Gram altın: 324,34 Lira

Cumhuriyet altını: 2.194,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Bahreyn Petrol Bakanı Mohammed bin Khalifa üretimde kısıntıya gitmenin petrol fiyatlarında istikrar için “çok etkili” bir yöntem olduğunu söyledi. Covid-19 salgınının petrol üzerindeki olumsuz etkisinin çoğunlukla hava yolu ulaşımındaki gelişmelerle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Bakan Khalifa, salgının “kısa süreli bir olay” olduğunu ifade etti ve Covid-19’un olası olumsuz etkilerine karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) gerekli mekanizmalara sahip olduğunu vurguladı.

OPEC´in 5-6 Mart´ta Viyana´da gerçekleşecek toplantısının ardından petrol kesintisi konusunda vereceği karar belli olacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.39 düşerek 56.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 51.28dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 2.68 düşüşle 18.37 dolardan,

– altın, yüzde 1.33 düşüşle 1,654.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.14 düşüşle 2.57 dolardan,

– platin, yüzde 1.32 düşüşle 961.50 dolardan,

– paladyum yüzde 2.88 artışla 2,590.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,202 liraya geriledi.