Altın fiyatlarının yönü bir aşağı, bir yukarı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altının fiyatı 754 lira civarında bulunuyor. Dolar endeksindeki gevşek seyrin devam etmesi, virüs endişeleri, ABD-Çin gerginliği bunda etkili oluyor. Salgın nedeniyle piyasalar da bulunan yüksek likidite de altının yükselmesinde önemli rol oynuyor.

ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS

Gram altın: 457 lira

Çeyrek altın: 754 lira

Yarım altın: 1.511 lira

Cumhuriyet altını: 3.006 lira

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MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMINDA DÜNYADA BİRİNCİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, TCMB'nin haziran sonu itibarıyla altın rezervi 583 ton seviyesinde. Merkez, bu yıl da şu ana kadar 170 tonluk altın satın alarak bu alanda dünyada birinci sırada yer aldı.

Yücel'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'de bu yıl iç altın talebinin 150 ton olması bekleniyor.

Altın fiyatlarının artışı, Türkiye'de altın üretimini teşvik ederken, son 30 yılda altın arama faaliyetlerine toplamda 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığı aktarıldı.

ALTIN REZERVLERİ NEDEN ARTIYOR?

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının rezervlerinde enstrüman çeşitliliği sağlamak amacıyla altın alımlarına son yıllarda hız verdiğine dikkat çekiyor. Bu alanda öne çıkan üç ülkenin Rusya, Çin ve Türkiye olması dikkat çekiyor.

Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Başkanı Alistair Hewitt, Rusya’nın rezervlerini dolar yerine altınla ikame ettiğini, bunun da ABD yaptırımlarıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin The New York Times gazetesinde çıkan bir analizde ise, ABD’nin doları diğer ülkelere finansal baskı kullanmak için kullanması ve Çin’in yükselişiyle birlikte dolar hegemonyasının kademeli olarak azalacağı beklentisinin, merkez bankalarını altın alımına yönlendirdiğine işaret ediliyor.

Nitekim 2018 yılı, 651.5 tonla dünyada merkez bankalarının son 50 yılda en fazla altın alımı yaptığı yıl olmuştu. 2019’da da alımlar 650.3 tonla son 50 yılın en yüksek ikincisi oldu.

ALTIN REZERVİ ARTARKEN DÖVİZ REZERVİ AZALIYOR

TCMB'nin altın rezervleri artarken, döviz rezervleri azalıyor. Sene başında 81,2 milyar dolar olan TCMB'nin brüt döviz rezervi, 14 Ağustos'ta 45,4 milyar dolara geriledi ve Kasım 2005 sonrasındaki en düşük seviyeye çekildi. Bankanın altın rezervi ise sene başında 25,1 milyar dolar iken 42,8 milyar dolara yükseldi.

Yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan takas (swap) işlemleriyle TL karşılığı alınan dövizler düşüldüğünde, TCMB'nin brüt ve net döviz rezervi ekside bulunuyor.