Altın güne düşüşle başladı! Gram altın ne kadar?

Corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler ve Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte fiyatları adeta çakılan ve yaklaşık 80 lira değer kaybeden gram altın, altının ons fiyatının yükselmesiyle birlikte son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Güne az da olsa düşüş ile başlayan altın fiyatları, bu hafta yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve 11 Aralık'ta görüşülecek olan AB liderler zirvesinden çıkması muhtemel Türkiye yaptırımları sebebiyle tekrardan yükselişe geçebilir.

9 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 758.10

Satış: 766.10

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.516.20 Lira

Satış: 1.532.10 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.032.40 Lira

Satış: 3.052.60 Lira

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