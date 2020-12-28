Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın haftaya yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu 458 lira olan gram altın, yeni günün ilk saatlerinde 461 lira olarak fiyatlandı.

Güncellenme: 08:33, 28/12/2020
Haberler Ekonomi
Altın haftaya yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırımı ile birlikte döviz fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, altın fiyatları da yatay seviyede seyretmişti.

Piyasaların açılışı ile yükselişe geçen gram altın, 461 lira olarak güne başlarken, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altının fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 747.60

Satış: 755.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.495.20 Lira

Satış: 1.508.60 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.985.60 Lira

Satış: 3.008.40 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir'Vatandaş en çok çeyrek ve Cumhuriyet altını alıyor''Vatandaş en çok çeyrek ve Cumhuriyet altını alıyor'
Altın altın fiyatları çeyrek altın Cumhuriyet altını Ekonomi faiz Merkez Bankası