Altın rekora doymuyor

Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ve pandemi nedeniyle altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Gram altın bugün 381 TL seviyesini görürken, çeyrek altın da 620 TL'yi buldu.

Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan gelişmelere bağlı olarak altının ons fiyatı da yükselişini sürdürerek 1.720 dolar seviyesine kadar çıktı.

İç piyasada da dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. Kur, 6.90 TL’nin hemen altında, 6.88 seviyesinde seyrediyor.

NALBANTLI: 400’E GİDEBİLİR

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, 400-410 bölgesinin görülebileceğini düşündüğünü belirtirken, “Ons ve dolarda sert bir düzeltme ihtimalinde ise 330-350 bölgesinin alım için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum. Kısaca görüşüm 400-410 bölgesinin görülmesi yönünde. Bir düzeltme yaparak görmesi daha sağlıklı olur. Ama yapmazsa 373 ve 377 üzeri hızlıca 400'e gidebilir.” açıklamasında bulunmuştu.