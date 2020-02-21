Altın tarihi zirveye ulaştı! Çeyrek ve gram altında 21 Şubat fiyatları…

Altın fiyatları yükseliş hızını artırdı. Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 618 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti. Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 317 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte günün gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 517,63 Lira

Yarım altın: 1.035,27 Lira

Gram altın: 318,94 Lira

Cumhuriyet altını: 2.130,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Petrol fiyatları, Çin´in ekonomiyi canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamaların ardından bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 artarak 59.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.43 artışla 54.05 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 18.31 dolardan,

– altın, yüzde 0.47 artışla 1,619.40 dolardan,

– bakır, yüzde 0.65 düşüşle 2.58 dolardan,

– platin, yüzde 1.52 düşüşle 989.20 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.39 artışla 2,607 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 316 liraya, çeyrek altın 518 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.