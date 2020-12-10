Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın yatay seviyede! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü iş gününde gram altın, dün piyasaların kapandığı fiyatta güne başladı. Gram altın, serbest piyasada 462 lira olarak değer görüyor.

Güncellenme: 09:17, 10/12/2020
Haberler Ekonomi
Altın yatay seviyede! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çarşamba günü son iki haftanın zirvesine çıkan ve 470 lira olan gram altın, son iki gündür düşüş evresine girdi.

Bugün başlayacak olan ve gündeminde Türkiye'ye yaptırımların olduğu AB Liderler Zirvesi'nden yaptırım kararı alınmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselebileceği tahmin ediliyor.

10 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 747.90

Satış: 756.10

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.485.10 Lira

Satış: 1.512.10 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.991.70 Lira

Satış: 3.012.70 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ


YILLIK ARTIŞ 35 MİLYAR DOLARI AŞARAK REKOR KIRDI

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın mevduatı, bu yıl 1 Ocak-27 Kasım tarihleri arasında 34,3 milyar dolar artışla 228 milyar dolara yükseldi. 27 Kasım-4 Aralık'taki artışla rakam 230 milyar doları aşmış durumda.

2019'da da yerleşiklerin yabancı para mevduatı 32, 6 milyar dolar artmıştı.

TCMB fonlama faizinin ve bankalardaki mevduat faizinin baskılanması, çoğu zaman mevduat faizlerinin gerçekleşen enflasyonun altında kalması, vatandaşın TL'ye güvensizliği, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık gibi nedenlerle son yıllarda döviz ve altın alımları artmış durumda.

Ekonomi yönetimindeki değişime rağmen son bir ayda yabancı para mevduatlar yaklaşık 8 milyar dolar arttı.

İlginizi ÇekebilirAltın fiyatları ABD-Çin gerilimi ile yükselişe geçtiAltın fiyatları ABD-Çin gerilimi ile yükselişe geçti İlginizi ÇekebilirAB Liderler Zirvesi öncesinde FT'den Türkiye yorumu: AB'nin diğer başağrısıAB Liderler Zirvesi öncesinde FT'den Türkiye yorumu: AB'nin diğer başağrısı
ABD Altın altın fiyatları Çarşamba Çin Dolar Ekonomi para Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more