Altın yeni zirveleri zorlayabilir

Geçen hafta koronavirüs endişeleriyle altının ons fiyatı 1.689 dolara kadar yükselerek 7 yılın zirvesini görmüştü. Daha sonra gelen kâr satışlarıyla altının ons fiyatı cuma günü 1.585 dolara kadar gerilemişti. Altının onsu dün 1.610 dolara kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın salgının dünya ekonomisi üzerinde yaratabileceği tahribatı dikkate alarak bir faiz indirimine gidebileceklerine ilişkin sinyal vermesiyle altın fiyatları yeniden hareketlendi. Powell, salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti. Powell'ın sözleri FED'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiyi artırdı.

FED TOPLANACAK

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri ise Powell'ın açıklamasının ardından haziran ayına kadar FED'in 75 baz puanlık faiz indirimine gitmesini beklediklerini duyurdu. Analistler, 50 baz puanlık ilk faiz indiriminin 17-18 Mart'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yapılmasını bekliyor. Virüs salgınının giderek dünyaya yayılması borsaları da baskı altına aldı. Geçen hafta küresel hisse senetlerinin piyasa değeri 5 trilyon dolardan fazla eridi. Analistler, hisse senetlerinin son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini dile getiriyor. FED'in yanı sıra Japonya ve Avustralya merkez bankalarının da önümüzdeki dönemde para politikalarını gevşetmesi bekleniyor. Recep GENEL / SÖZCÜ