Altın yükseldikçe Hazine kaybediyor, Merkez kazanıyor

Altın fiyatlarının corona virüsü salgınının yarattığı endişelerle birlikte hızla yükselmesi, altın yatırımı olanlara kazandırırken, altın cinsinden borçlu olanlara kaybettiriyor. Son süreçte de Merkez Bankası kazanırken, Hazine kaybetti.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda dün 1689 dolara kadar yükseldikten sonra bugün 1640 dolar seviyelerinde hareket ederken, gram altın da 334 TL’ye kadar yükseldi. Gram altında TL cinsinden artış yıl başından bu yana yüzde 15, son bir yılda yüzde 49,8’e ulaştı.

HAZİNE 117 TON ALTIN BORÇLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ilk kez Ekim 2017 tarihinde 187 kg. altın karşılığı altın tahvili ve 171 kg. altına dayalı kira sertifikası ihraç eden Hazine, 2017’de 2 ton 464 kg, 2018’de 4 ton 190 kg, 2019’da 82 ton 316 kg., Ocak 2020’de ise 28 ton 176 kg. altın cinsinden borçlanmaya gitti.

Hazine’nin son iki buçuk yılda altın cinsinden yaptığı borçlanma 117.1 tona ulaşırken, 2018 sonunda 1,2 milyar TL olan altın cinsinden borç stoku Ocak 2020 itibarıyla 25,8 milyar TL’ye ulaştı. 2018’de yüzde 0,7 olan altın cinsi borçlanmanın toplam iç borçlanma içindeki payı, 2019’da yüzde 9,7’ye sıçradı.

Hazine’nin borç verilerinde altın kalemi, “değişken faizli döviz cinsinden borç” başlığı altında yer alıyor.

HEM DOLAR HEM ALTIN YÜKSELİYOR

Hazine'nin ilk altın cinsi borçlanmaya gittiği Ekim 2017'de 1200 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, dün 1689 dolara kadar yükseldi. Aynı dönemde dolar/TL kurunun 3,6 seviyesinden dün 6,16 seviyesine kadar yükseldiği de düşünüldüğünde, altınla borçlanma hem dolar kurundaki artıştan hem de altının kendi fiyatının artışından kaynaklı risk taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sitesinde, altınla borçlanmanın gerekçesi “yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi” olarak ifade ediliyor.

MERKEZ 159 TON ALTIN ALMIŞTI

Dünyada altın rezervi artışında 159 tonla 2019’da birinci olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın fiyatlarındaki artıştan olumlu etkileniyor. TCMB, 2018'de 51.4, 2017'de 85.9 tonluk alım yapmıştı.

2019 sonu itibarıyla TCMB’nin kendine ait altın rezervleri 412,5 ton olurken, 14 şubat itibarıyla TCMB’nin kendine ait altın rezervinin değeri 22,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları arttığı için TCMB’nin altın rezervleri de değerleniyor.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasını, ABD'nin doları diğer ülkelere finansal baskı kullanmak için kullanması ve yaptırım tehditlerine karşı hazırlık olarak değerlendiriyor.