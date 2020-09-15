Altında iç piyasanın ateşi sönmeye başladı

Ağustos ayında son 31 yılın rekoru kırılarak 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithal edilmişti. Bu altının önemli bir kısmının vatandaşlar tarafından satın alındığını söyleyen uzmanlar, düşük faizlerin ve politik belirsizliklerin altını ön plana çıkardığını belirttiler. Pandemi nedeniyle sınırların ve turizm bölgelerinin kapalı olmasının ihracatlarını aşağı çektiğini ifade eden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, mevduat faizlerindeki düşüş nedeniyle yatırımcıların altına ilgisinin arttığını kaydetti. Kamar, bir önceki aya göre altına olan ilginin eylül ayında azalmaya başladığını, buradaki ateşin yavaş yavaş söneceğini dile getirdi.

İHRACAT ARTIŞI BAŞLADI

Yatırımcının altına olan ilgisinin mevduat faizlerinden etkilendiğini söyleyen Mustafa Kamar, şöyle devam etti: “Altının hızlı yükselişinden sonra sanki bu ateş eylül için biraz söner gibi oldu. Ancak geçen ay iç piyasa talebinin çok yüksek olduğunu gördük, bu ateş yavaş yavaş sönecektir. Zaten eylülün ilk haftasına baktığımızda da ihracatın arttığını, standart dışı külçe altın ihracatının yükseldiğini görüyoruz.”

EURO REKOR TAZELEDİ DOLAR ZİRVEDEN DÖNDÜ

Geçen hafta 7.50 TL'yi test ederek yeni bir tarihi zirve yapan dolar yeni haftaya rekor seviyenin hemen altında başladı. Gün içinde 7.4978'e kadar çıkan dolar, günü 7.4889 liradan tamamladı. Güne 8.8560 liradan başlayan Euro ise 8.9110 ile rekor kırdı. Euro günü 8.8960 liradan tamamladı. Moody's cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirip görünümünü de “negatif” olarak bırakmıştı.