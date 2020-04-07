Altında yaşanan yükseliş devam eder mi?

Piyasalarda virüs sebebiyle yaşanan dalgalanma sürerken altın fiyatları da bu hareketlerden etkileniyor. Altın fiyatlarında son dönemde sıklıkla yükselişler yaşanıyor.

Gram altın dün 364 TL’nin üzerine çıkarken günü de 361 TL seviyesinde kapattı.

“ÇIKIŞIN SÜRMESİ HALİNDE 400 TL SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR”

GCM Yatırım / Yardımcı Analisti Kaan Kutsar altın fiyatlarının seyri hakkın açıklamalarda bulundu.

Gram altın fiyatının, 334-338,70 TL bölgesi üzerinde oluşmaya devam ettiği sürece, pozitif beklentinin ön planda olmaya devam edebileceğini söyleyen Kutsar, “Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 362,85 seviyesine doğru fiyatlamalar söz konusu olabilir. İlgili çıkışın sürmesi halinde 370,25 TL– 385,50 TL ve 400,00 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

400 TL seviyesine doğru oluşabilecek çıkışlarda 375,00 – 380,85 – 390,00 TL ve 395,00 TL ara seviyeleri de takip edilebilir.” açıklamasında bulundu.

“YENİ YÜKSELİŞLER GÖZLEMLENEBİLİR”

Yükseliş hareketinin 362,85 seviyesinde baskılanması durumunda 355,00 – 348,00–343,00 ve 338,70 TL seviyelerine doğru geri çekilmelerin söz konusu olabileceğini söyleyen Kutsar, “Oluşabilecek aşağı yönlü fiyatlamaların 334,00–338,70 TL bölgesi ile sınırlı kalması halinde, yeni yükselişler gözlemlenebilir.

Bu sebeple, negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 334,00 seviyesinin kırılmasına ve 334,00 seviyesi altında kalıcı fiyatlamaların oluşmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda 330,00 – 325,00 ve 320,00 TL karşılaşılabilecek seviyeler olarak kaydedilmiştir. Gerçekleşebilecek bu tip bir geri çekilmede, fiyat 75 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamaların desteklediği 313,00 TL seviyesi üzerinde kaldıkça, pozitif yönlü ana trendi korunabilir. Aksi halde ana trendin negatif dönebileceğini belirtmekte fayda olabilir.” ifadelerini kullandı.