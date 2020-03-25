Altında yaşanan yükseliş devam eder mi? Uzmanlar ne diyor?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün ekonomiye etkisi her geçen gün derinleşiyor. Merkez bankaları bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için sürekli aldıkları önlemleri açıklıyor. Altın fiyatları da yaşanan gelişmelere bağlı olarak hemen hemen her gün değişiklik gösteriyor.

Dün gram altın 342 TL ile tarihi zirvesini yenilerken bugün 335 TL seviyesinde seyrediyor. Peki altın fiyatları daha da yükselir mi? Uzmanların beklentisi ne yönde?

TÖZGE: ALTINI YUKARI GÖTÜREN SEBEPLER…

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Dün altındaki oynaklığın rekor seviyeye çıktığını belirten Tözge, fiziki altın talebi ve global merkez bankalarının attıkları devasa genişlemeci adımlar altına destek olduğunu belirtti. Tözge altında yaşanan yükselişin sebeplerini şu şekilde sıraladı:

Virüs kaynaklı altın madenlerindeki üretime ara verilmesi sonrası COMEX’de (Commodity Mercantile Exchance) işlem gören altın kontratlarına karşılık tutulan fiziki altındaki yetersizlik ve arz sıkıntısı dün spot ve vadeli altın spreadinde (alış-satış fiyatı arasındaki fark) büyük bir uyumsuzluk beraberinde getirdi. Öte yandan, sıfır faiz ve aşırı dolar likiditesi ortamının altına yarayacağı beklentisi, altını yukarı götüren diğer bir sebepti.

“ONS ALTINDA 1.600 DOLAR DESTEK”

Ons altında 1.600 dolar seviyesinin önemli destek seviyesi olduğunu belirten Tözge, “Kırılması halinde tekrardan 1.550 dolara doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ama uzun vadeli bakanlar için iyi bir alım fırsatı olacaktır. Gram altın ise belli bir süre 320 – 340 bandında dalgalanabilir.” açıklamasında bulundu.

NALBANTLI: ÇOK SIK RASTLANMAYAN HAREKETLER

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Dün altının vadeli ve spot piyasasında, çok sık rastlanmayan hareketler görüldüğünü söyleyen Nalbantlı, “Spot piyasada alış ve satış arasındaki makas 10 dolara kadar çıkarken, vadeli piyasadaki fiyat spotun 30 ile 70 dolar üzerindeydi. Fiziki transferin ortadan kalkması ile oluşan bu hareket ile spot piyasada ons altın 1.630 seviyesine kadar yükseldi.” dedi.

“GRAMDA 355-360 BEKLİYORUM”

Gram altının ise 340 TL’yi gördüğünü söyleyen Nalbantlı, “Bu kadar sert harekette teknik olarak bir şey söylemek zor. Ama genel olarak gramda 305-310 bölgesi geri çekilmelerde alım için uygun. Yukarı 355-360 bekliyorum. Ons tarafında ise 1.450 dolar bölgesi kuvvetli destek gibi duruyor. Yukarıda 1.740 ve 1.790 görülebilir.” açıklamasında bulundu.