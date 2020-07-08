Altında yeni rekor

Corona virüsü salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011’in ardından ilk kez 1800 dolar seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı yıl başında 1517 dolar seviyesindeydi. Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 18,6’ya ulaştı.

İç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397 TL ile rekor tazeledi. Gram altının fiyatı yıl başında 290 TL idi. Yıl başından bu yana artış oranı yüzde 37 oldu.

Dolar/TL uzun bir süredir 6,85 civarına demir atsana da altının dolar cinsinden fiyatındaki yükseliş, iç piyasada gram altında TL cinsinden fiyatta rekor getirmiş oldu.