Altındaki yükselişi kaçıran gümüşe koştu

Türkiye'nin ağustos ayı altın ve gümüş ithalatı verileri açıklandı. Hem altın hem gümüş ithalatında yaşanan artış dikkat çekti. Özellikle gümüş ithalatında yaşanan artış çarpıcı boyutta. Verilere göre geçen yılın ağustos ayında 3 bin 858 kilogram olan gümüş ithalatı bu yılın aynı döneminde tam yüzde 2.560 artışla 102 bin 660 kilogram oldu.

Türkiye'nin altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 236 artarak 11 bin 190 kilogramdan, 37 bin 572 kilograma çıkarak son 31 ayın en yüksek rakamına ulaştı.

ZİRVEYİ ZORLUYOR

Bundan daha yüksek olan son rakam 44 bin 210 kilogram ile 2018 yılının ocak ayında gerçekleşmişti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, bu durumun altında yatan sebebin, pandeminin yarattığı ekonomik ortamla birlikte yükselen altın fiyatlarındaki ralliyi kaçıran yurt içi tasarruf sahiplerinin gözünü bir başka kıymetli maden olan gümüşe çevirmesi olduğunu belirtti.

DAHA FAZLA MİKTAR

Özellikle ons altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte harekete geçen gümüşün de yeni zirve seviyeler oluşturması ile dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Kutsar, “Yurt içindeki yatırımcılar da bu durumdan fayda sağlayabilmek adına, Kapalıçarşı gibi fiziki piyasalara yöneldi. Bu sebeple yurt içi talep artışının bir kısmı ithalat ile karşılandı. Bunun yanında altın/gümüş rasyosu son 1 yıllık ortalamada, gümüşün altına göre daha ucuz kaldığına işaret etmesi, bu görünüme katkı sundu.

Ayrıca gümüşün birim bazında altından ucuz olması da gümüşe olan talebin artmasına destek verdi. Yani yatırımcılar, ellerinde bulundurdukları para ile miktar bazında altından daha fazla gümüş alabilecekleri düşüncesi ile bu harekete katılım sağlayarak, gümüş talebini artırdı” dedi.

İTHALAT YÜZDE 2.560 ARTTI

Geçen yılın toplamında 159.3 ton olan altın ithalatı, bu yılın ilk 8 ayında 174.5 tona yükseldi. Ancak son aylarda gümüş ithalatı altın ithalatını oran olarak katladı. 2019'un Ağustos ayında 3 bin 858 kilogram olan gümüş ithalatı bu yıl, yüzde 2.560 artışla 102 bin 660 kilogram olarak gerçekleşti.

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, corona virüsü sürecinde altın fiyatlarında yaşanan artışı değerlendiremeyen yatırımcıların, bir başka değerli maden olan gümüşe yöneldiğini ve ithalatın buna bağlı olarak arttığını söyledi. Yani altında yatırım trenini kaçıranlar gümüşte aynı duruma düşmemek için alımları artırdı. Pandemi sürecinde altının ons fiyatı ile birlikte gümüş fiyatları da yükselmişti.