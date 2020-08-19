Altının gözü Fed tutanaklarında

ABD Doları’nın önde gelen para birimleri karşısında hafif bir toparlanma göstermesi ve dün yaşanan güçlü yükselişin ardından altın fiyatının yeniden 1980-2000 dolar/ons bandına dönmesine yol açtı.

Sabah saatlerinde yaşanan sert düşüşle 1980,55 dolar/ons seviyesini gören spot altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,75 kayıpla 1987,15 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Altın piyasasında gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında olacak. Bu toplantı önemli çünkü doların faiz getirisinin çok sınırlı olması ve pandemiye bağlı sebeplerle güvenli liman altın hiç olmadığı kadar öne çıkıyor. Dolar tekrar küresel anlamda cazip bir yatırım aracı olursa altın fiyatları düşebilir. Çoğu uzman güvenilirliği ispatlanmış bir aşının altın fiyatlarını geriletebileceğini düşünüyor.

‘ALTINA OLAN TALEP CANLI’

Altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan pandemi dışında Trump’ın Huawei’ye kısıtlamaları artırması adımının da altın gibi güvenli varlıklara olan talebi yukarıda tuttuğuna işaret ediyor. Erkan, “Altın, yaptığı düzeltmeden sonra Washington ve Pekin ilişkilerinin ticaretten salgına, Hong Kong'a kadar uzanan çok boyutlu bir şekle girmesinden beslenmeye devam etti. Küresel düşük faizler ve yatırımcının korunma ihtiyacı altına olan talebi canlı tutmaya devam eder, bu da mevcut trendin güçlenerek devam etmesi beklentisini ortaya koyuyor” diyerek altına olan talebin canlı olduğunu belirtti.

‘SEÇİM FİYATLAMASI DA İŞİN İÇİNE GİRECEK’

Altına olan güçlü talepten dolayı Fed tutanakları sonucunda altında aşağı yönlü bir hareket beklemeyen Erkan, “Fed tutanakları öncesinde 2000 dolar veya biraz altında fiyatlama yapmaya devam ediyor. Fed tutanaklarının açıklanması, gelecekteki herhangi bir politika hareketine ilişkin ipuçları açısından yakından değerlendirilecektir. Fed'in enflasyon hedeflemesine ilişkin ipuçlarını ve stratejisini bu aşamada değerlendiriyor olacağız. ABD ve Çin gerginliği, pandemi gelişmeleri, işin içine girmeye başlayacak olan seçim fiyatlaması ve Trump’ın mali teşvik belirsizliği de altın fiyatı ve risk algısını belirleyecek faktörlerdir” diyerek sözlerini noktaladı.

‘TEPKİ ALIMINDAN ÖTEYE GEÇMEZ’

Ünlü&Co tarafından yayımlanan piyasa notunda Fed’in faizleri düşük tutma politikasında bir değişiklik sinyalleri beklenmediği içinaltında yukarı yönlü bir hareket umulmadığı ifade ediliyor. Notta şu ifadeler kullanıldı: Fed'in bu akşam güvercin mesajlar vereceğine yönelik beklentilerin de altın açısından pozitif bir zemin yarattığını söyleyebiliriz. Ancak şimdilik altının teknik görünümünün anlamlı şekilde değiştiğini düşünmüyoruz. Öyle ki 2015 doların üzerinde kapanış yapılmadıkça yukarı yönlü denemeler tepki alımından öteye geçemeyecektir.