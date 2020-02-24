Altının yükselişi düğün sezonundaki çiftleri vurdu

Çeyrek altının 500 TL’yi geçmesi, düğün sezonu açılırken çiftlerin kara kara düşünmesine neden oldu. Altın fiyatları hızla yükselirken evlenecek çiftler gram altına yöneldi. Kimi 10 bilezik alacakken bu sayıyı 3’e düşürdü kimisi de ‘bu yıl da bekar gezelim’ diyerek evlilik hayallerini erteledi.

Vatandaşlar, yakın akrabalarının dostlarının düğünlerine giderken para taktıkları için mahcup olduklarını söylerken kuyumcular ise altın fiyatına güven olmayacağını belirterek, “Düğününüzü ertelemeyin” diyor. İşte yurttan altın izlenimleri…

Halil ATAŞ / Bursa

BURSA

10 BİLEZİK 3’E DÜŞTÜ

Altın fiyatlarındaki yükselişe dair, Sözcü’ye konuşan Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, “Düğün alışverişlerinde insanların bütçesi zorlanıyor. Eskiden 10 tane alınan bilezik 3’e düştü.100 gram altın 30 grama, 40 gram bilezikler de 15 grama düştü” diye konuştu.

“DÜĞÜNÜNÜZÜ ERTELEMEYİN”

Altın fiyatlarının düşmesi ile ilgili beklenti içine girilmemesinin altını çizen Altıkardeş, “Sektör olarak bunlara yardımcı olabilecek şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. 8 taksit imkanı da evlenecek çiftleri bir nebze rahatlattı. Fakat altın her daim, yukarı çıkar. Bu yüzden düğünlerini erteleyenler vardı. Bugünkü şartlara baktığımızda düşüş olmayacağını herkes görmeye başladı. Düğün ertelemesi yapmasınlar. Herkes alışverişlerini bir an önce yapsın” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 15 YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ”

Bursa’da kuyumculuk yapan Zafer Alagöz, yeni evlenecek olan çiftlere, yüksek gramaj yerine hafif gramajlı ürünleri tavsiye ederek, “İlla ağır, pahalı alacağız diye bir kural yok. Altında ürün yelpazesi geniş. Bu yıl içerisinde altında yüzde 15 yükseliş bekliyoruz. Yıl sonuna kadar altının gramında periyodik aralıklarla 350 TL’yi göreceğimizi düşünüyoruz. Bu ortamda altının geriye gelmesi mümkün görünmüyor. Ufak tefek düşmeler yaşanabilir. Ancak yıl sonu dediğimiz rakamı görecektir” diye konuştu.

Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİR

“EVLENME HAYALİMİ ERTELEDİM”

Eskişehir’de kameramanlık yapan 23 yaşındaki Hakkı Gündoğan da altın fiyatlarındaki artıştan rahatsız olduğunu belirterek, “Son bir ay içerisinde altın fiyatları inanılmaz arttı. Şu anda çeyrek altın 530 TL’nin üzerine çıktı. Okulumu bitirdim, işe girdim. Ben evlilik hayalleri kurarken, altın fiyatlarındaki artış tüm hayallerimi bozdu. Altın fiyatlarının bundan sonra 500’lü rakamlardan aşağıya inmesi mümkün görünmüyor. Ben evlenme hayalimi önümüzdeki yıllara erteledim, Allah düğün yapacakların yardımcısı olsun” dedi.

İsmail AKIN / Antalya

ANTALYA

“İNSANLAR MADDİ İMKANSIZLIKTAN EVLENEMİYOR”

Antalya’da yaşayan 53 yaşındaki ev hanımı Nermin Vurgun, “Artık düğünlere gitmek insanı utandıran bir durum oldu.

Çok değer verdiğiniz bir yakınınızın düğününde altın takamıyorsunuz. İşin en kötüsü evlenmek üzere olan insanların bir yüzük bile alacak durumda olamamaları. Tanıdığım genç bir erkek uzun yıllar birlikte olduğu kadına nişan yüzüğü alamıyor. İnsanlar maddi imkansızlıktan evlenemiyor” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ / Konya

KONYA

“EVLENSEK BİLE NASIL GEÇİNECEĞİZ?”

Konya'da otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada asgari ücretle çalışan İsmail Satılmış (25), “Kız arkadaşımla bu yaz evlenmeyi düşünüyorduk ama altın fiyatları aldı başını gitti. Şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz. Asgari ücretle çalışıyorum. Birikim yapmaya çalışıyorum ama çok zor. Evlenmek için biraz borçlanırız diye düşündük ama altın fiyatları tavan yapınca borç alacağımız para miktarı da arttı. Cumhurbaşkanımız ‘gençler evlenemiyor’ diyor. Biz evlenmek istiyoruz ama bu şartlar altında mecburen evliliği ertelemek zorunda kalıyoruz. Hadi evlendik diyelim, evin geçimini nasıl sağlayacağız ?” dedi.

“ALLAH VATANDAŞIMIZIN YARDIMCISI OLSUN”

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin evlenecek gençleri olumsuz yönde etkilediğini kaydederek, “Altında yaşanan yükseliş hem evlenecek gençlerimizi hem de altın borcu olan birçok vatandaşımızı zorda bıraktı. Düğünlerde altın alacak gençlerimiz mecburen 5 bilezik alacaksa 3 bilezik alacak. Evleneceklere altın takacak vatandaşlarımız da yarım yerine çeyrek ya da gram takacaklar. Bir diğer taraftan altına yatırım yapan vatandaşlarımız ise 2019 yılının ikinci yarısından itibaren çok ciddi kazanç elde etti” diye konuştu.

“TİCARET SAVAŞLARI ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ”

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin nedenlerini de sıralayan Kuşdemir, “Altın korkak bir madendir. Bu yüzden huzuru ve sakinliği sever. Çin'de yaşanan virüs, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları altının yükselmesini etkiledi. Ayrıca bölgemizde artarak devam eden Orta Doğu savaşları da altının yükselmesine ciddi etkiler yaptı. Önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren altının nasıl bir seyir göstereceği merak konusu” ifadelerine yer verdi.

Uğur ENÇ / Kocaeli

KOCAELİ

“DÜĞÜNLERE HEDİYE ALTIN GÖTÜREMİYORUZ”

Kocaeli'de garson olarak çalışan 33 yaşındaki Metin Yılmaz, altın fiyatlarındaki artışın ekonomik durumu ortaya koyduğunu söyleyerek, “Düğünlere hediye altın götüremiyoruz. Altının fiyatı şu dönemde çok arttı, çeyrek altın 500 lirayı geçti. Artık eşin dostun düğününe sadece para götürebiliyoruz o da 50-100 TL’yi aşmıyor” dedi.