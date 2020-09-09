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Amaç dışı kullanılması BES’te çıkışı başlatır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Türkiye Sigorta tanıtım töreninde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplanan paralar ile özel sektöre uzun vadeli düşük maliyetli kredi sağlanabileceğini söylemesi tasarruf sahiplerini tedirgin etti. Uzmanlar, BES’in amacı dışında kullanılmasının sistemden çıkışı tetikleyebileceğini söylüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
06:30 -
Haberler Ekonomi
Amaç dışı kullanılması BES’te çıkışı başlatır

Geçmiş dönemlerde yaşanan devlet kanalı ile biriktirme sistemlerinin hüsran ile sonuçlandığını hatırlatan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, “Bu durum bireyleri korkutuyor. Devletin bu sistemdeki fonları kredi olarak kullanması ‘sistem ya batarsa' endişesi yaratıyor” dedi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter ise “BES finansman aracı olarak kullanılmaya başlarsa gönüllü katılım hızla aşağı gelir” yorumunu yaptı.

Doç. Dr. Aysel Gündoğdu

6.8 MİLYON KİŞİNİN PARASI BİRİKİYOR

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre, 31 Ağustos itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 6.8 milyon kişinin biriken fon miktarı 145.2 milyar TL'ye ulaşıyor. 10.1 milyar TL biriken zorunlu BES uygulamasında ise 5.7 milyon kişi tasarruf ediyor. Bugüne kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olan kişi sayısı ise 129 bin 283.

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Son güncelleme: 07:43 09.09.2020
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