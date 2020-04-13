Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak!

Amazon, corona virüsü pandemisi sırasında artan talebi karşılamak için geçtiğimiz hafta 100 bin kişinin işe alınacağını duyurmuştu.

Reuters’ta yer alan habere göre, şirket yaptığı yeni açıklamada, tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere 75 bin kişinin daha işe alınacağını belirtti.

Tesisleri kapatma çağrıları karşısında Amazon’un daha fazla insanı işe alacağını açıklaması ABD’de tartışma yarattı.

Şirket ise, çeşitli bölgelerde yer alan depolarında personeller için sürekli kontrol yapıldığını ve virüse karşı önlem alındığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer tarafından işçilere, saatlik olarak ödenen 15 doların üzerine ek 2 dolar daha ödeneceği belirtildi.

Yetkililer, daha önce açıklandığı 100 bin işçi alımının tamamen dolduğunu, buna ek olarak yeni personel ilanı açıldığını ifade etti.

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