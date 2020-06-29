Amazon Almanya’da corona virüsü grevi

Amazon'un Almanya'da bulunan depo ve ofisindeki çalışanlar, greve gitmeye hazırlanıyor. Reuters'ta yer alan habere göre işçi sendikası Verdi, depolarda corona virüsü salgını için yeteri kadar önlem alınmaması ve bunun sonucunda çalışanların virüse yakalanması nedeniyle bu kararı aldı.

'30-40 ÇALIŞANDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ'

Verdi, yaptığı açıklamada, “İyi ve sağlıklı çalışma sloganı altında gerçekleştirilecek grev en az 48 saat sürecek” denildi. Sendikanın sözcüsü Orhan Akman ise, “Elimizdeki bilgilere göre depolarda çalışan 30 ila 40 personelin corona virüsü testleri pozitif çıktı” diye konuştu. Sendika, Amazon'un bu konuda şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmadığını da dile getirdi.

Verdi ile Amazon arasında 2013'ten beri lojistik işçilerinin daha iyi ücret ve koşullar altında çalışmaları için bir mücadele yürütülüyor. İşçiler bu nedenle sık sık greve gitti.

ÖNLEMLER İÇİN 4 MİLYAR DOLAR HARCANMIŞ

Sendika, grevin Leipzig, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne ve Koblenz'deki lojistik merkezlerinde yapılacağını dile getirdi. Amazon'un kâr etmeyi, işçilerin güvenliğinin önünde tuttuğu belirtildi.

Şirket ise bu iddiaları reddediyor. Amazon, dünya çapında çalışanları corona virüsünden korumak için alınan önlemlere 4 milyar dolar (27.4 milyar TL) harcandığını açıkladı.

Almanya, ABD'nin ardından Amazon'un en büyük ikinci pazarı konumunda. Şirket sözcüsü, şubat ayından beri Almanya'daki çalışanlar için 470 milyon şişe el dezenfektanı, 21 milyon çift eldiven, 19 milyon maske ve 39 milyon kutu dezenfektan mendil sipariş edildiğini açıkladı.

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