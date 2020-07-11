Amazon, TikTok’u ‘yanlışlıkla’ yasakladı

TikTok, güvenlik açıkları nedeniyle son dönemde fazlasıyla tartışılıyor. ABD Hükümeti, uygulamanın ülkede yasaklanmasını planlıyor. Tam da bu dönemde Amazon'dan çalışanlarına bir mail gönderildi. Business Insider'da yer alan habere göre mailde, “Güvenlik riskleri gerekçesiyle Amazon email hesabınıza giriş yaptığınız cihazlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmiyor” yazılıydı.

TIKTOK: BİZİMLE İLETİŞİM KURMADILAR



Bu durum kısa sürede büyük ses getirdi. TikTok'tan bir açıklama yapılarak, “Amazon bu konuda bizimle iletişim kurmadı. Endişelerini anlamıyor olsak da yaşadıklarını düşündükleri sorunların çözümü için diyalog kurulmasını memnuniyetle karşılarız” denildi. Hemen sonrasında ise Amazon'dan bir açıklama geldi. Şirket, çalışanlara gönderilen söz konusu mailin yanlışlıkla yollandığını belirtti. TikTok kullanımının yasaklanmadığı dile getirildi.

APPLE ORTAYA ÇIKARTTI



Amazon yasak konusunda geri adım atmadan önce Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, “Şimdi tüm federal hükümet bu yolu izlemeli” şeklinde tweet atmıştı. Bu arada TikTok kullanıcıların telefonlarından izinsiz veri topladığı yönündeki iddialara bir yenisi eklendi. Apple'ın iOS 14 işletim sistemi, uygulamanın kullanıcıların ‘clipboard' (pano) verilerini gözetlediğini ortaya çıkarttı. TikTok hemen bir açıklama yaparak artık bu özelliğin devre dışı bırakıldığını söyledi.