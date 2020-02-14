Amazon’dan Filistinlilere karşı büyük ayrımcılık

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde Amazon’un 49 dolar üzerindeki siparişlere uygulanan ücretsiz kargo hizmetinden faydalanmak için adrese “Filistin” değil “İsrail” yazmak gerekiyor. Bunu yapmayan Filistinliler, 24 dolara kadar kargo ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Kasım 2019’da İsrail’e giriş yapan ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un sadece Batı Şeria’da değil, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen tüm Yahudi yerleşim birimlerinde bu ayrımcılığı yaptığı aktarıldı.

ŞİRKET DOĞRULADI

Amazon sözcülerinden Nick Caplin, söz konusu ücretsiz kargo promosyonunun Filistin bölgelerini kapsamadığını belirterek “Eğer Filistin topraklarındaki bir müşteri adresini girdikten sonra ülke olarak İsrail’i seçerse ücretsiz kargo promosyonundan faydalanabilir” diyerek durumu doğruladı.

İsrailli uluslararası insan hakları avukatı Michael Sfard, Amazon’un uygulamasını “apaçık bir ayrımcılık” olarak niteledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün eski sözcülerinden Diana Buttu, Amazon’un uygulamasının “yasa dışı yerleşimleri uluslararası alanda yasal gibi göstermeye ve işgali normalleştirmeye izin verdiğini” öne sürdü.

İsrail 1967’den bu yana Batı Şeria’da işgal bölgelerini genişletirken, bölgede yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde yaşayanların sayısının 460 bin olduğu belirtiliyor.