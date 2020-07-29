Amazon’dan İngiltere’de süpermarket atılımı

Salgın döneminde gelir rekorları kıran Amazon, 2016 yılından beri İngiltere'de hizmette olan süpermarket bölümünü geliştiriyor. Hedef, yıl sonuna kadar birçok şehirde aynı gün teslimat yapabilmek. BBC'de yer alan habere göre, salgın boyunca online market siparişleri ikiye katlanmış durumda. Birçok firma, bu talebe ayak uydurmakta zorlanıyor.

‘GİRDİĞİ HER PAZARDA EN BÜYÜK OLMAK İSTİYOR'

Analistlere göre Amazon'un hamlesi, en büyük rakip olarak görülen Ocado'nun üzerinde büyük bir baskı yaratacak. Perakende analisti Richard Hyman, “Bu çok önemli bir hamle. Amazon, zorlayıcı, devasa hırsları olan bir şirket. Bu hamlesi yıkıcı olabilir. Online gıda pazarında büyük bir oyuncu olacaklar. Aksi halde yatırım yapmazlardı. Amazon girdiği her pazarın en büyük oyuncusu olmak istiyor” yorumunu yaptı. GlobalData analisti Thomas Brereton ise, “İnsanların aklına yemek alışverişi için Amazon gelmiyor. Bu nedenle marka bilinirliği oluşturmaları gerekiyor. Bunun için de zamana ve çok fazla yatırıma ihtiyaçları var. Amazon, İngiltere'deki market piyasasının rekabet gücünü küçümsememeli” dedi.

10 BİN ÜRÜNÜ MÜŞTERİLERE SUNUYOR

Amazon Fresh adı altında hizmet veren market bölümü, şu anda Londra'daki müşterilere bazı ürünler için aynı gün teslimat seçeneği sunarken genelde siparişler ertesi gün ulaştırılıyor. Bunu kullanmak için müşterilerin Amazon Prime üyesi olması ve sipariş başına ya da aylık sabit bir ücret ödemesi gerekiyor.

Ancak Amazon, bugünden itibaren yaklaşık 10 bin süpermarket ürününü 40 pound ve üzeri siparişlerde ücretsiz olarak teslim edecek. Akşam saat 21.00'a kadar verilecek siparişler, gece yarısına kadar adreslere ulaştırılacak. Amazon'un hedefi yıl sonuna kadar bu hizmeti çok daha fazla şehirde hayata geçirmek.

İNGİLTERE'DE PAZAR HACMİ 119 MİLYAR POUND

Amazon Fresh İngiltere Müdürü Russel Jones, “Market bölümü, Amazon'da en hızlı büyüyen sektörlerden biri. İngiltere'de kısa sürede market siparişlerinin en sevilen Prime hizmetlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Bu uzun süredir planladığımız bir projeydi. Karantinanın ilk günlerinde kapasitemizin tamamını kullandık. Bu hizmeti şu anda başlatabileceğimizden eminiz” yorumunu yaptı. Şirket bu zamana kadar İngiltere'de kaç müşterisi olduğunu açıklamadı. Pazar araştırma firması Mintel'e göre Amazon'un 15 milyon abonesi bulunuyor. Ülkedeki süpermarket pazar hacminin ise 119 milyar pound olduğu tahmin ediliyor.