Amazon’un sahte ürün avcısı Türkiye’de çalışacak

Amazon, sahte markalı ürünlerin satışını engellemek için 2019 yılında Project Zero'yu hayata geçirmişti. Yahoo'da yer alan habere göre Amazon bu hizmetini Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de uygulamaya girdiğini açıkladı.

MARKALAR SAHTE ÜRÜNÜ SATIŞTAN KALDIRABİLİYOR

Project Zero, Amazon'un büyük önem verdiği uygulamalardan biri. Amazon'un ileri teknolojisi ve makine öğrenimi; markaların kendi fikri haklarıyla ilgili ileri düzey bilgileri birleştirerek sistemde sahte ürün bulunmasının önüne geçiliyor.

Bunun için farklı yöntemler kullanılıyor. Her gün 5 milyardan fazla ürün, sahte olduğu şüphesiyle taranıyor. Markalar daha önce sahte ürünlerin kaldırılması için Amazon'a başvuruda bulunuyor, gerekli incelemeler yapılıyor ve bu ürünlerin raflardan çekilmesi zaman alıyordu.

Yeni sistem sayesinde markalar, tespit ettikleri sahte ürünleri doğrudan satıştan çekme imkanına sahip. Project Zero'nun kullandığı bir başka araç ise ürün serileştirme. Buna göre her marka, ürettiği ürüne benzersiz bir kod yerleştirerek orijinalliğini garanti altına alabiliyor. ‘Ürün serileştirme' adı verilen bu hizmet, Project Zero'nun altında isteğe bağlı olarak sunuluyor.

SAHTE ÜRÜN TESPİTİ 100 KAT ARTTI

Son genişlemeyle birlikte dünyada 17 ülkede kullanılacak olan Project Zero, eski yöntemlere oranla sahte ürün tespitini tam 100 kat artırmış durumda. 10 binden fazla marka ve şirket, ürünlerinin sahtesinin satılmasını önlemek için Project Zero'ya kaydolarak bilgilerini Amazon'la paylaştı. Project Zero sayesinde müşterilerin de sahte ürün alarak mağdur olma ihtimali minimuma indi.

Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dharmesh Mehta, markaları ve tüketicileri korumak için küresel iş birliği yaptıklarını söyleyerek, “Amazon olarak markaları ve müşterileri korumak için kararlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Project Zero, bu yönde atılmış büyük bir adım” ifadelerini kullandı.

Project Zero'nun hayata geçmesiyle birlikte ülkemizdeki markalar da uygulamaya kayıt olabilecek. Bu sayede Amazon üzerinden kendi markalarıyla alakalı sahte ürün satılmasının önüne geçebilecek.