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Amerika’yı korkutan rakamlar

Corona salgını nedeniyle bozulan ekonomik durumdan dolayı ABD'de eylül ayında kiracıların yüzde 8,5'i (2,82 milyon kişi ), ev sahiplerinin ise yüzde 7,1'i (3,37 milyon kişi) ipotek ödemelerini yapamadı.

Tayfun HOPALI / ABD
Güncellenme: 09:31, 18/10/2020
Haberler Ekonomi
Amerika’yı korkutan rakamlar

ABD’de eylül ayında 6 milyondan fazla hane kira veya ipotek borcunu ödeyemedi. İşten çıkarmalar ve kötü giden ekonomi yüzünden milyonlarca Amerikalı ipotek ve kira ödemelerini erteliyor.

Eylül ayında, kiracıların yüzde 8,5’i (2,82 milyon ) ödemelerini yapamadı. Yine aynı ay ev sahiplerinin yüzde 7,1’i (3,37 milyon) ipotek ödemelerini yapamadı. İşsizlik parası alan kiracıların sayısı nisan başında yüzde 3 iken eylül sonunda yüzde 7’ye yükseldi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE EV FİYATLARI DÜŞTÜ

26 milyon öğrenci eylül ayı ödemelerini ödeyemedi. Devlete öğrenci borcu olup işsiz kalanların sayısı nisan başında yüzde 3 iken eylül sonunda bu sayı yüzde 8’e yükseldi.

Mortgage Bankers Association’ın Konut Amerika Araştırma Enstitüsü’ne göre, büyük şehirlerde ev fiyatları Covid-19 yüzünden iyice düşerken daha az kalabalık bölgelerde yüksek bir fiyat artışı yaşanıyor.

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