Amerika’yı korkutan rakamlar

ABD’de eylül ayında 6 milyondan fazla hane kira veya ipotek borcunu ödeyemedi. İşten çıkarmalar ve kötü giden ekonomi yüzünden milyonlarca Amerikalı ipotek ve kira ödemelerini erteliyor.

Eylül ayında, kiracıların yüzde 8,5’i (2,82 milyon ) ödemelerini yapamadı. Yine aynı ay ev sahiplerinin yüzde 7,1’i (3,37 milyon) ipotek ödemelerini yapamadı. İşsizlik parası alan kiracıların sayısı nisan başında yüzde 3 iken eylül sonunda yüzde 7’ye yükseldi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE EV FİYATLARI DÜŞTÜ

26 milyon öğrenci eylül ayı ödemelerini ödeyemedi. Devlete öğrenci borcu olup işsiz kalanların sayısı nisan başında yüzde 3 iken eylül sonunda bu sayı yüzde 8’e yükseldi.

Mortgage Bankers Association’ın Konut Amerika Araştırma Enstitüsü’ne göre, büyük şehirlerde ev fiyatları Covid-19 yüzünden iyice düşerken daha az kalabalık bölgelerde yüksek bir fiyat artışı yaşanıyor.