Anadolu Efes’ten ilk çeyrekte 83,5 milyon TL zarar

Şirketin KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre ilk çeyrek hasılatı ise yüzde 15 artışla 4,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirket geçen yıl ayna dönemde 176,8 milyon lira zarar etmişti.

“2020 BEKLENTİLERİNİ KORUMAK GERÇEKÇİ DEĞİL”

Anadolu Efes, KAP’a bildirdiği geleceğe dönük değerlendirmesinde ise, corona virüsünün özellikle Mart ayı ortasından bu yana şirketin sonuçlarımızı olumsuz etkilediğini ve bu durumun ikinci çeyrekte de devam etmesinin beklendiğini belirterek, “Salgının süresi, ekonomi üzerindeki etkisi, hane halkı geliri ve tüketici harcamalarının seyri ile ilgili belirsizlikler dikkate alındığında, daha önce paylaştığımız 2020 beklentilerimizi korumanın içinde bulunduğumuz zorlu koşullarda gerçekçi olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

İkinci çeyrek sonuçlarının yeni beklentiler için önem taşıyacağına işaret eden sirket, corona virüsünün ülke ekonomileri ve turizm üzerindeki etkisi ve hükümetlerin aldığı önlemler göz önünde bulundurulduğunda mevcut durumda Bira Grubu hacimlerinin yıllık bazda düşük çift haneli düşüş kaydetmesini beklediğini duyurdu.

Şirket, krizin başlangıcından beri, taahhüt edilmemiş olan tüm operasyonel giderlerini ve yatırım harcamalarını askıya aldığını belirtti. (REUTERS)