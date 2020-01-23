Anadolu’da taksi plakası fiyatları

İstanbul’daki taksi plakaları elinde olan satıcılar taksi plakalarının fiyatlarını internet sitelerinden ve dükkân önündeki tabelalardan kaldırmış, bu da tartışmaları beraberinde getirmişti. Alınan bu karar plaka satan kişilerin tekel oluşturduğu algılarına neden olmuştu. İstanbul’da taksi plaka ücretinin 2 milyon TL’yi aştığı ifade edilmişti. Peki Türkiye’nin belli başlı illerinde taksi plaka ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

Uğur ENÇ / Kocaeli

KOCAELİ

“ORTALAMA 1 MİLYON TL”

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, Kocaeli’nde taksi plakalarının ortalama 1 milyon TL olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Özellikle merkez ilçe İzmit ve Gebze’de plaka fiyatları yükseliyor. 1 milyon 100 bin liraya satılan plakalar da var. Biraz daha taşra kesimlerde ise taksi plakası fiyatları 760 bin liraya kadar düşüyor. Son birkaç aydır bu fiyatlar sabit. Önceki dönemlerde ise belli zamanlarda yükselişler gözleniyor.”

Halil ATAŞ / Bursa

BURSA

“STANDART BİR BEDELİ YOK”

Bursa’da 130 taksi durağı var. Taksi sayısı bin 101. Plaka bedeli ise arz ve talebe göre değişiyor. 1 milyon 200 ile 1 milyon 500 bin TL arasında alıcı buluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni Şehir Hastanesi hattı için 20 tane taksi plakası ihalesi açtı ve ihalede 1 milyon 50 bin artı KDV üzerinden 6 tane taksi plakası sattı.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu, söz konusu ihaleyle Bursa’da taksi plakasının Şehir Hastanesi hattı için raiç bedelin belirlendiğini söyleyerek; “Ancak, ‘Bursa’da taksi raiç bedeli budur’ demek doğru değil. Bunun belirli bir net fiyatı yok. Belirleyen ya da satan bir kurum da yok” diye konuştu.

Müslüm EVCİ / Konya

KONYA

“250 BİN İLE 600 BİN TL ARASI”

Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, Konya’da taksi plaka fiyatlarının 250 bin lira ile 600 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Şen, “Taksi plakası fiyatları durak durak değişkenlik gösteriyor. Konya’da taksi plakalarının tekelleşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Taksi plakasını satmak isteyen kişi internete vereceği bir duyuruyla ya da durağa yapıştırdığı bir ilanla plakasını satabiliyor” dedi.

İsmail AKIN / Antalya

ANTALYA

“350 BİN TL CİVARINDA”

Antalya’da taksi plaka fiyatlarının durağına göre değiştiğini belirten Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, “Teneke fiyatımız 350 bin civarında. Daha yüksek olması gerekiyor fakat geçmiş dönemin yanlışlarından dolayı bir türlü değer kazanmamış. İleride daha değerleneceğini düşünüyorum. Antalya’da taksi plaka fiyatları herkesin ulaşabileceği bir şeffaflıkta” diye konuştu.

ADANA

“20 BİN-100 BİN TOL ARASI”

Adana’da taksi plakası fiyatlara semtlere göre değişiklik gösteriyor. Adana Taksici Kamyoncu Kamyonetçi Nakliyeci ve Nakliyat Komisyoncuları Esnaf Odası (TKKNNEO) Başkanı Kenan Yılmaz, “Adana'da taksi plaka fiyatları 20-25 bin liradan başlıyor 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Değişik semtlere göre fiyat uygulaması var. Adana'da taksi plaka fiyatları satıcı ve alıcı arasında gayet açık bir şekilde ifade edilmektedir” diye konuştu.

MERSİN

“30 BİN-50 BİN TL ARASI”

Mersin Kamyoncular, Kamyonetçiler Otobüsçüler Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Veysel Sarı alıcıların istedikleri plakanın değerini öğrenebildiklerini söyledi. Sarı, “Mersin'de taksi plaka fiyatları 30 binden başlıyor, 50 bine kadar yükseliyor. Semtine göre değişiyor. Mersin'de plaka fiyatları şeffaf bir şekilde. Alıcı talip olduğu plakanın fiyatını rahatlıkla öğrenebiliyor.” şeklinde konuştu.

İsmail AKDUMAN / Samsun

SAMSUN

“800 BİN TL CİVARI SATILIYOR”

Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Cengiz Aytemur, Samsun’da yeni taksi plakasını belediyenin belirlediğine vurgu yaparak, “Ancak şuan plaka satışı yok. Dernek olarak bize danışmıyorlar. Şoförler cemiyeti ile birlikte belirleniyor Şu an sıfır plaka yaklaşık 800 bin TL civarında satılıyor. İstanbul’da büyük bir rant var. Borsası var. Samsun’da plaka satışı çok zor. Yılda 1-2 tane taksi plakası el değiştirir” ifadelerini kullandı.

Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİR

“EN UCUZ 1 BUÇUK MİLYON TL”

Eskişehir’de ise taksiciler bir dernekle temsil edilmiyor. Taksiciler, Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası’na bağlı. Oda Başkanı Suat Er, Eskişehir’de taksi plaka ücretlerinin durağına göre değiştiğini söyleyerek, “En ucuz taksi plaka ücreti 1 milyon 500 bin lira en pahalı ise 2 milyon 500 bin TL. En pahalı 2 milyon 500 bin TL olan taksi durağı ise istasyon taksi durağı oluyor” dedi.

Mustafa SARIİPEK / Muğla

MUĞLA



“100 BİN TL İLE 1 MİLYON 250 BİN TL ARASINDA”

Taksi plaka ücretleri Muğla’nın ilçeleri ve hatta ilçelerdeki mahalleye göre değişiklik gösteriyor.

Taksi plakası 100 bin lira ile 1 milyon 250 bin lira arasında değişkenlik yaşanırken, piyasayı satıcı ile alıcı arasındaki sıkı pazarlık belirliyor.

Muğla merkezdeki yeni açılan otogar ile Sıtkı Koçman Üniversitesi çevresindeki duraklarda çalışan taksilerin plakası diğerlerine göre çok pahalı. Pazarlık 1 milyon 250 bin liradan başlıyor.

EN PAHALI BODRUM’DA

İlçeler arasında taksi plakasının en yüksek olduğu yer Bodrum. 250 bin lira ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişkenlik yaşanıyor. Belediye ve liman çevresi başta olmak üzere barlar sokağı bölgesindeki duraklara bağlı çalışan taksilerin plaka ücretleri de en yüksek olanların başında geliyor.

Kış aylarında fazla müşteri olmasa, yazın Bodrum, Marmaris ve Fethiye’ye gelen turist nedeniyle plaka fiyatları her geçen gün yükseliyor. Muğla’da plaka satış oranında Bodrum’u Marmaris takip ediyor. Marmaris’te de 100 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira arasında satış mümkün.