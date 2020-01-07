Antalya’da etkili olan yağışlar sebze ve meyve fiyatlarını artırabilir

Antalya’da dün gece yarısı başlayan yağışlar Gazipaşa, Alanya, Serik ilçelerindeki sera tarımı yapılan arazilerde zarara neden oldu. Zararın pazar ve marketlerdeki sebze fiyatlarına yansımasından endişe ediliyor.

“300 TON SEBZEDEN 1 TON ÇIKMAZ”

Gazipaşa'daki yağmurda, ekili alanların büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, hasar tespit çalışmalarının tam olarak bitmediğini söyledi.

Şu anda 500 dönümlük bir alanın tespitinin yapıldığını ifade eden Çelik şunları söyledi:

“Tam olarak hasar tespitinde bulunamadık. Seralarımızda ekili olan, patlıcan, salatalık, domateslerimiz sular altında kaldı. İlçemizde günlük 300 ton sebze çıkarken, bugün nereden bakarsanız bakın, 1 ton çıkmaz. Bu durum pazardaki sebze fiyatlarını etkileyecektir”

“MUZ BAHÇELERİ VE SERA ALANLARI ZARAR GÖRDÜ”

Sağanak yağmur ve hortumun ilçedeki ekili alanlarda zarara yol açtığını dile getiren Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise, “Alanya'daki yağmur ve hortum ekili alanlarımıza büyük ölçüde zarar verdi. İlçemizin doğu bölgesinde muz ekili 200 dönüm alanda zarar var. Batı bölgesinde ise domates ve salatalık ekili 150 dönümlük seralarımızın bulunduğu alanda zarar görülüyor. Hasar tespitini tam olarak yapamadık. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yağmur devam ediyor” diye konuştu.