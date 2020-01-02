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Ankara’da ekmeğe zam geldi

Ankara'da ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Böylece bir yıl geçmeden Ankara'da ekmek yüzde 50 zamlanmış oldu.

Sozcu.com.tr
08:59 -
Haberler Ekonomi
Ankara’da ekmeğe zam geldi

Ankara’da ekmeğe 25 kuruş zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı 1.50 TL’ye çıktı. Sozcu.com.tr’ye konuşan Ankaralı fırıncılar, un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Nisan 2019’da da Ankara’da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Böylece geçen nisan ayından bu yana Ankara’da ekmeğe yüzde 50 zam gelmiş oldu.

İSTANBUL’DA İKİ FARKLI TARİFE

İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatı fırınına göre 1.25 TL ve 1.50’ye satılıyor. İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırınlar ile İstanbul Fırıncılar Odası’na bağlı fırınlar farklı tarifeler uygulayabiliyor.

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Ankara Antalya Ekonomi istanbul zam
Son güncelleme: 09:10 02.01.2020
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